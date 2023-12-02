Украинские специалисты сегодня возобновили связь атомной электростанции с нашей энергосистемой, отметили в "Энергоатоме".

В ночь на субботу, 1 декабря, на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции был новый блэкаут, он "создает угрозу ядерной и радиационной безопасности".

Блэкаут на Запорожской АЭС был полный, поделились в Национальной атомной энергогенеровочной компании "Энергоатом". В НАЭК добавили, что в субботу, 2 декабря, благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой - восстановлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

"Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы. В 02:31 часов во время воздушной тревоги обесточена последняя линия "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ", - отметили в компании.

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Таким образом ЗАЭС осталась без электроснабжения и перешла на питание собственных нужд от дизельных генераторов. В автоматическом режиме включились все 20 генераторов, а позже оставили работать восемь из них.

"Самая большая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Она спровоцирована тем, что оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии. Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции", - поделились в компании.

В НАЭК подчеркнули, что для реакторной установки такой режим тяжелый, его продолжительность ограничена проектом, и из-за него есть угроза отказа основного оборудования энергоблока. "Блок нуждается в срочном переводе в холодное состояние", - добавили в "Энергоатоме".

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Напомним, российские оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале полномасштабного вторжения на нашу землю. Из-за противников на ЗАЭС не раз возникали проблемы с электроснабжением. 26 ноября станция находилась на грани блэкаута.

Также сообщалось, что на АЭС враги нарушают технические требования эксплуатации оборудования, в частности, речь идет о 6, 4 и 2 энергоблоках. Украинская сторона не раз призывала мировое сообщество повлиять на то, что россияне творят на атомной электростанции и предупреждала об угрозе катастрофы.

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