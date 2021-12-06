Сейчас процесс сертификации российского газопровода приостановлен.

В Германии исключают запуск трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации. Сейчас эту процедуру приостановили.

Об этом заявила представитель министерства экономики Германии Нина-Мари Гюттлер.

"Сертификация пока не завершена. Пока этого не произошло, "Северный поток-2" не может быть принят в эксплуатацию", - заявила Гюттлер.

Читайте такжеГермания призвала США отказаться от санкций против российского "Северного потока-2"В то же время спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что не хочет спекулировать относительно трубопровода, поскольку позиция Берлина всем известна.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Handelsblatt писало, что российский газопровод "Северный поток-2" якобы может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

"Северный поток-2"

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МВФ, запуск газопровода "Северный поток-2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40%, до 1,2 млрд долл. на год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно скорее сертифицировать "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

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Автор: Марта Гичко