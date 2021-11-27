Подобная ситуация произошла с трубопроводами NEL и EGL 401.

Российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Запустить газопровод не дожидаясь сертификация Москва сможет при определенных обстоятельствах. Подобная ситуация произошла с трубопроводами NEL и EGL 401, которые стали использовать без официальной сертификации.

При этом Немецкое федеральное сетевое агентство заявило, что штраф за ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" может достигнуть 1 миллиона евро, что приемлемо, учитывая, что стоимость проекта составляет примерно 10 миллиардов евро.

Читайте такжеИз-за "Северного потока-2" Украине в год грозит потеря 40% доходов от транзита газа – МВФ"Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит ''Газпрому'' транзитные сборы за проход газа через Украину", - указано в сообщении.

"Северный поток-2":

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

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Автор: Анастасия Горбачева