Правительство Германии должно свернуть "Северный поток-2" в случае агрессивных действий РФ против Украины, считает председатель фракции ЕНП в Европарламенте.

Председатель фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предостерег Россию от военной эскалации конфликта на фоне скопления российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его убеждению, в случае агрессивных действий России против Украины новое правительство Германии должно свернуть спорный газопровод "Северный поток-2". Такое мнение Вебер высказал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 5 декабря.

"Если Путин (президент РФ Владимир Путин – ред.) применит оружие, тогда газопроводу "Северный поток-2" конец. Ввод в эксплуатацию был бы тогда исключен", – заявил евродепутат. По его словам, будущее правительство Германии "должно четко назвать" такую цену возможного российского вторжения.

Читайте такжеПутин создал возможность для очень быстрого вторжения в Украину – БлинкенПо мнению Вебера, имеющаяся ситуация является проверкой "для НАТО и всего западного сообщества".

"Важно, чтобы НАТО дал понять, что Россия заплатит высокую цену, если совершит что-то против Украины... Ситуация очень тревожная, нельзя исключать эскалацию войны на востоке Украины", – считает Вебер.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявляет, что Российская Федерация у границ Украины и в оккупированном Крыму сосредоточила 94,3 тысячи российских военных.

Информационное агентство AP со ссылкой на неназванного собеседника в Администрации президента Соединенных Штатов сообщило, что Россия планирует вторжение на территорию Украины, возможно, уже в начале 2022 года. По словам собеседника агентства, разведданные говорят о том, что в операции должны участвовать до 175 тысяч российских военнослужащих.

Аналогичные данные привела и газета The Washington Post. Нападение может произойти в январе-феврале 2022 года одновременно по нескольким направлениям: с севера аннексированного Крыма, через подконтрольные сепаратистам территории на востоке и с северной границы Украины, написало издание со ссылкой на данные американской разведки.

Автор: Екатерина Гирнык