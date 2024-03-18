Благодаря синхронной работе украинской энергосистемы и европейской Украина может быть готова к любым ситуациям в энергетике. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Ровно два года назад Украина присоединилась к европейской системе ENTSO-E. Благодаря этому наши энергосистемы работают как единая сеть, которая сама себя балансирует, отметил он.

"Это нам позволяет быть системно готовыми к любым проблемам. Потому что когда у нас дефицит, мы берем электроэнергию из Европы. Когда у нас профицит, мы отдаем ее. Нам помогает европейская система держать сеть в стабильности. И мы помогаем европейцам обеспечивать свою стабильность", - сказал Сахарук.

Видео дня

Исполнительный директор ДТЭК добавил, что два года синхронной работы позволяют Украине проходить тяжелые моменты в условиях войны.

Он подчеркнул, что сейчас оккупанты продолжают регулярно атаковать энергетические объекты, чаще всего в прифронтовых регионах. Сахарук отметил, что одна из электростанций ДТЭК, которая находится в 10 км от линии фронта, регулярно получает повреждения.

"Но даже станции, которые находятся внутри страны, и даже подстанции для распределения тоже обстреливаются. И там тоже происходят значительные повреждения, ремонтные работы продолжаются", - подчеркнул он.

Также Сахарук напомнил, что во время массированных ракетных атак по энергетике Украины именно благодаря синхронизации с Европой мы имели возможность импортировать электроэнергию для покрытия дефицита.

"Эта синхронизация помогает нам быть более гибкими, устойчивыми и более готовыми к любым ситуациям, которые возникают в результате повреждений, например, генерации или систем передачи или распределения электрической энергии", - подытожил он.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти 160 раз обстреливали тепловые электростанции ДТЭК.