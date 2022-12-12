Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

В Днепропетровской области сегодня введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК Днепровские электросети.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

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Ситуация со светом в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия с начала октября осуществила восемь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате этих атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции также 40% объектов высоковольтной сети.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с отключениями света придется жить всю зиму.

11 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что очень сложной ситуация по энергоснабжениюм остается в Киеве и области, Львовской, Винницкой, в Тернополе и области, в Черновцах и области, на Закарпатье, Сумской, Днепропетровской области.

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