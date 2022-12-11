Проблемы есть в Киеве и области, на Львовщине, Винниччине, в Тернополе и области, в Черновцах и области, на Закарпатье, Сумщине, Днепропетровщине.

Одесский регион остается среди тех областей, где больше всего отключений электроэнергии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале. Он отметил, что сейчас продолжаются восстановительные работы на юге страны.

"Делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий. Но сейчас Одесский регион все еще среди тех областей, где больше всего отключений", - отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что ситуация остается очень сложной в Киеве и области, Львовской, Винницкой, в Тернополе и области, в Черновцах и области, на Закарпатье, Сумской, Днепропетровской области.

"Постоянно работаем с партнерами, чтобы облегчить ситуацию и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества", - отметил президент Украины.

Массированные удары по критической инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, Россия с начала октября осуществила по критической инфраструктуре Украины уже восемь волн массированных ракетных ударов. В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более 1 тыс. тяжелых ракет и дронов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также повреждено 40% объектов высоковольтной сети.

9 декабря Шмыгаль заявил, что украинцы этой зимой постоянно будут жить в условиях ограничения потребления электроэнергии.

Также Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках инициативы "Генераторы надежды" начала получать генераторы от международных партнеров. В частности, генераторы передали Бельгия, Франция, Норвегия, Словакия, согласовывается соответствующий пакет помощи с Японией.

В то же время, по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, высоковольтные трансформаторы придут в Украину не раньше марта, а без этого оборудования восстановить полноценную работу передачи электричества с энергостанций к потребителям невозможно.

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