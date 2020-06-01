Уволен глава набсовета компании «Магистральные газопроводы Украины»

Для формирования полного состава набсовета Министерство финансов начинает отбор кандидатов.

Министерство финансов Украины уволило главу наблюдательного совета госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» Вальтера Больтца из-за ненадлежащей организации работы набсовета, сказано в сообщении Минфина.

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«Министерством финансов как единственным акционером АО "Магистральные газопроводы Украины" на годовом общем собрании было принято решение о прекращении полномочий члена наблюдательного совета Общества, который является председателем наблюдательного совета Общества», - сказано в сообщении.

Отмечается, что основанием для принятия такого решения стала ненадлежащая организация работы наблюдательного совета.

«Наблюдательный совет в составе всех других членов продолжает работать, обеспечивая выполнение возложенных на него функций. В составе наблюдательного совета сохраняется баланс большинства независимых членов, как это предусмотрено лучшими практиками и стандартами корпоративного управления», - отметили в министерстве.

Также сообщается, что для формирования полного состава набсовета Министерство финансов начинает отбор кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета и члена наблюдательного совета - представителя государства.

Справка УНИАН. В 2016 году Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины».

В апреле 2018 года наблюдательный совет «Магистральные газопроводы Украины» избрал председателем Вальтера Больтца.

22 мая 2019 года Кабинет министров внес изменения в постановление об отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза» по модели ownership unbundling, передав под управление "Нафтогаза" нового оператора ГТС - компанию «Магистральные газопроводы Украины» - до 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

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