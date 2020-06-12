"Укртатнафта" предлагает установить справедливые ставки налога на нефтепродукты

В компании также напомнили об общемировой практике ВТО, комментируя пошлины на российские нефтепродукты.

В ПАО "Укртатнафта" предлагают установить справедливые ставки налога на нефтепродукты, которые будут стимулировать рыночные механизмы в потреблении различных видов автомобильного топлива.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Ставка налога на бензин – 213,5 евро за 1000 литров, а льготная ставка налога на сжиженный газ – 52 евро за 1000 литров. Справедливая ставка налога на сжиженный газ должна составлять 0,8 от ставки налога на бензин, или 168 евро за 1000 литров. Бюджет теряет 13 млрд грн ежегодно за счет стимулирования потребления российского продукта", - говорится в сообщении.

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В компании подчеркивают: правительство должно определиться - либо наполнение бюджета на 13 млрд грн – и тогда не может быть льгот для российского сжиженного газа. Или, если социальная составляющая вопроса не позволяет повышать акциз на сжиженный газ, – нужно уменьшать акциз на бензин и выравнивать ставки.

"К тому же, вопрос уменьшения или увеличения акцизов – это вопрос не только цен для потребителя. Общеизвестно, что уменьшение цен на энергоносители на 10% стимулирует рост ВВП на 2%. Возможно экономическому блоку Правительства следует пересмотреть подходы в тарифной и налоговой политике и закладывать стимулы для роста ВВП. В этом случае потери бюджета от снижения акцизов на нефтепродукты будут перекрыты ростом экономики и поступлениями от других налогов. А сейчас потребитель платит не столько за бензин, сколько платит налоги, которых в бензине 60%", - заявили в ПАО.

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Касательно пошлин на российские нефтепродукты, то здесь в компании напоминают об общемировой практике для стран ВТО.

"Если иностранное государство нелегитимно стимулирует собственных производителей и оказывает финансовую поддержку своим производителям, чтобы они завоевали рынок вашей страны, – вы имеете право защищать национальных товаропроизводителей. Это рабочие места и это право страны защищать свой рынок от неконкурентных действий иностранных производителей", - говорится в сообщении.

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