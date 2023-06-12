На данный момент компания работает над соответствующим проектом.

"Укргидроэнерго" начнет строительство перекрытия Каховского водохранилища сразу после деоккупации региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укргидроэнерго" и проектный институт работают над проектом возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища и будут готовы к началу работ сразу после деоккупации региона. Основная задача - восстановление Каховского водохранилища и водоснабжения пострадавших областей как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Между тем уровень воды в Днепре возле Херсона за сутки снизился на 57 см и по состоянию на 06:00 12 июня составляет 3,62 метра.

"Подтопленными остаются 32 населенных пункта на правом берегу р. Днепр и 14 населенных пунктов на временно оккупированной территории. Продолжается эвакуация людей", - добавили в пресс-службе.

Катастрофа на Каховской ГЭС привела к смене работы гидроэлектростанций

Как сообщал УНИАН, 6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому выбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению десятков населенных пунктов.

В Украине был экстренно изменен режим работы гидроэлектростанций, чтобы уменьшить масштабы затопления путем снижения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище.

По данным Минэнерго, катастрофа на Каховской ГЭС скажется на других гидроэлектростанциях, из-за чего может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.

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