Энергетики призывают в вечернее время уменьшить свое потребление электроэнергии до минимума.

Из-за повреждения энергосистемы из-за обстрелов РФ 15 октября в Киеве и области Государственная НЭК "Укрэнерго" может применить отключение света в вечерние часы.

Об этом предупредили в компании ДТЭК.

"Энергетики призывают в вечернее время уменьшить свое потребление электроэнергии до минимума, чтобы предотвратить отключения или уменьшить количество отключенных потребителей", - сообщили в ДТЭК.

Видео дня

По информации НЭК Укрэнерго, сохраняется высокая вероятность применения стабилизационных отключений электроэнергии. Для того, чтобы их предупредить, энергетики просят поддержать энергосистему и призывают всех жителей города Киев/Киевской области уменьшить потребление электроэнергии к минимуму - не включать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и тому подобное.

Кроме того, ДТЭК Киевские электросети для удобства жителей столицы опубликовала улицы Киева, где по команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжение, если будет необходимость стабилизировать энергосистему.

"Временные стабилизационные отключения могут начаться в вечерние часы после распоряжения НЭК Укрэнерго и будут продолжаться пока не уменьшится нагрузка на энергосистему и госэнергокомпания не стабилизирует энергосистему", - сообщили в ДТЭК.