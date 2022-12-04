В Киеве с 5 декабря электроэнергию будут отключать по графикам.
"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений... Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы...", - говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК Киевские электросети в Telegram.
Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком можно на сайте компании.
Кроме столицы еще 4 области вернутся к графикам стабилизационных отключений. В частности, в ДТЭК отметили, что с 5 декабря графики стабилизационных отключений будут действовать в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.
Отключение света в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.
На Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станциях в результате обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены. В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без электро-, тепло- и водоснабжения.
Больше всего пострадали Киев и область, а также Одесская область.
Лишь в конце ноября энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается.
Во многих городах продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
В конце ноября стало известно, что дефицит электроэнергии в Киеве уменьшился с 50% до 30-35%.