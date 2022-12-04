Однако отмечается, что ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому возможны некоторые отклонения.

В Киеве с 5 декабря электроэнергию будут отключать по графикам.

"С 5 декабря возвращаемся к графикам стабилизационных отключений... Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы...", - говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК Киевские электросети в Telegram.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком можно на сайте компании.

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Кроме столицы еще 4 области вернутся к графикам стабилизационных отключений. В частности, в ДТЭК отметили, что с 5 декабря графики стабилизационных отключений будут действовать в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

Отключение света в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станциях в результате обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены. В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без электро-, тепло- и водоснабжения.

Больше всего пострадали Киев и область, а также Одесская область.

Лишь в конце ноября энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается.

Во многих городах продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

В конце ноября стало известно, что дефицит электроэнергии в Киеве уменьшился с 50% до 30-35%.

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