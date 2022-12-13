Сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов негативно влияют на состояние высоковольтных и распределительных сетей.

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, ухудшение погодных условий затрудняет ремонтные работы по восстановлению электросетей.

"По состоянию на 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным", - сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

Отмечается, что ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно затрудняет работу ремонтных бригад.

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В компании сообщили, что на востоке россияне снова обстреляли несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры.

"Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", - отметили в компании.

Всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону в "Укрэнерго" рекомендуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).

Массированные ракетные удары по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с начала октября нанесли по критической инфраструктуре Украины уже восемь волн массированных ракетных ударов. В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более 1 тысячи тяжелых ракет и дронов.

Последняя массированная ракетная атака россиян была 5 декабря. В этот день силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

9 декабря председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что, учитывая ситуацию в энергетической системе, дефицит мощностей будет оставаться в течение зимнего сезона.

11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетных атак оккупантов повреждены все объекты ТЭС и ГЭС.