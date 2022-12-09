Названы предварительные сроки, когда УКраина вернется к графикам отключений.

Учитывая ситуацию в энергетической системе на сегодня, дефицит мощностей будет оставаться в течение всей зимы. При этом выйти на плановые отключения электроэнергии будет возможно через несколько дней.

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время зимнего периода", - рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кудрицький подчеркнул, что сейчас идет постепенное восстановление генерирующих мощностей в энергосистеме.

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"Постепенно объем доступной нам генерации увеличивается, тем самым уменьшая дефицит. Думаю, что за несколько дней мы достигнем предела, когда можно будет четко придерживаться плановых графиков отключений по областям, которые вводит облэнерго", - добавил глава "Укрэнерго".

Атака России 5 декабря

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет. Это уже восьмая масштабная атака на энергообъекты Украины с октября.

6 декабря министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что во время вражеской массированной атаки 5 декабря российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции. Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киевской, Винницкой и Одесской областях.