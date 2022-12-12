Он назвал блэкауты последней надеждой террористов.

Блэкауты является последней надеждой оккупантов, Россия не отказалась от этой своей тактики террора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится и может ударить в любое время. Россия и дальше надеется на блэкауты.

"Это последняя надежда террористов...", - отметил президент, а также призвал украинцев реагировать на сигналы тревог, идти в безопасные места.

Видео дня

"Пока у них есть ракеты - а они еще у России есть, - пожалуйста, воспринимайте серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от наших Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги. На всех уровнях должны быть готовы к любым враждебным намерениям", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы пройти эту зиму.

Массированные удары по Украине

Как известно, в последнее время российская армия систематически бьет по критической инфраструктуре Украины. За последние месяцы было совершено восемь волн ракетных ударов.

Вследствие обстрелов в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, а также 40% объектов высоковольтной сети.

В украинской разведке считают, что захватчики могут нанести еще до пяти волн массированных ракетных ударов по Украине.

Министр обороны Алексей Резников сообщал, что РФ в использовании ракет уже вышла за пределы резерва, необходимого для собственной защиты.

В Кремле массированные обстрелы Украины объясняли "нежеланием властей решать проблему".

Вас также могут заинтересовать новости: