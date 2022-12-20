Получить их можно будет в отделениях "Укрпочты".

Государственная программа по бесплатной замене населению 50 миллионов устаревших ламп накаливания на новые светодиодные стартует с 1 января, один человек сможет заменить пять таких лампочек.

"Эта программа будет стартовать с нового года. Это означает, что люди в возрасте от 18 лет могут прийти в "Укрпочту" или оставить свою заявку сначала на портале "Дія", а затем прийти в отделение "Укрпочты". Один человек может заменить пять таких лампочек", - сказала первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Юлия Свириденко во время информационного телемарафона.

Также она отметила, что пока нет четких сроков действия программы.

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"Мы сделаем программу достаточно длинной, чтобы все граждане Украины, которые хотят заменить эти лампочки, могли реализовать эту возможность. Точно январь, февраль, март", - сказала она.

Светодиодные лампочки для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции "Солидарность с украинским народом" заявил, что дефицит энергосистемы Украины могли бы существенно перекрыть 50 миллионов LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.

Впоследствии стало известно, что Европейский Союз профинансирует закупку около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.