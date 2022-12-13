По итогам конференции была инициирована мощная программа замены 50 млн старых ламп на новые LED-лампы.

Украина привлекла около 1 млрд долларов по итогам международной конференции "Солидарность с украинским народом", которая состоялась сегодня в Париже.

"Из них половина – грантовые средства. Вторая половина – товары, работы, кредиты, большинство из которых получим еще в этом году. Главный итог дня – вполне конкретная помощь Украине, чтобы мы прошли эту зиму с наименьшими потерями. Создали действенную и эффективную платформу солидарности с Украиной. Она будет обобщать информацию о наших потребностях и обеспечит механизм мгновенного ответа наших партнеров", - сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, по итогам конференции была инициирована мощная программа замены 50 млн старых ламп на новые LED-лампы.

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"Закупку 30 млн профинансирует Еврокомиссия. Так сэкономим 1 ГВт электроэнергии и снизим дефицит в сети", - добавил он.

Помощь Украине от партнеров: что известно

Украина получила 100 млн евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития.

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере 1,5 млрд евро на поверхностное восстановление энергетических объектов. Он также объяснил международным партнерам, как можно помочь Украине пережить зиму.