На фоне высоких цен на газ население Украины вполне моет перейти на использование более дешевого альтернативного топлива.
Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил глава Биоэнергетической Ассоциации Украины Георгий Гелетуха.
"Наше будущее – это аграрная биомасса. Это то, чего у нас много и что практически не используется, – это солома, стебли кукурузы, стебли подсолнечника и пшеницы. Это все абсолютно нормальное топливо", – сказал Гелетуха.
Эксперт напомнил, что в Украине в настоящее время действуют три цены на газ: для населения – восемь тысяч гривень за тысячу кубометров; для бюджетных организаций – 16 тысяч гривень; для коммерческих предприятий - в среднем 35 тысяч гривень.
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По мнению эксперта, зная расценки на биомассу, можно увидеть, кому выгодно отказываться от газовых котлов и переходить на твердое топливо. Учитывая, что за последний год цена на дрова во многих регионах страны возросла в три раза, переход на твердотопливные котлы стоит делать если есть доступ к относительно дешевому сырью.
Как говорится в материале, современные котлы длительного горения могут работать как на дровах, так и других видах топлива, например, пеллетах и гранулах, сделанных из отходов древесного и аграрного производства.
В настоящее время цена на древесные пеллеты и гранулы составляет свыше 7 тысяч гривень за тонну, а пеллеты из отходов подсолнечника или соломы стоят свыше 4 тысяч гривень за одну тонну.
"Самый дорогой ныне вид биотоплива – это древесные гранулы. Они стоят около 7 тысяч гривень за тонну. Чтобы заместить тысячу кубов газа нужно две тонны. То есть, за гранулы мы заплатим 14 тысяч гривен. Для промышленных предприятий в 2-2,5 раза дешевле, сравнивая с покупкой газа. Соответственно бизнесу выгодно переходить на гранулы, а бюджетникам и населению нет", – пояснил Гелетуха.
Одним из самых популярных видов биотоплива ныне в Украине является древесная щепа, которая стоит 2,5 тысячи гривень за тонну. Для замещения тысячи кубов газа необходимо три тонны этого топлива. Соответственно это обойдется в 7,5 тысяч гривень. В этом случае газ выгодно заменять даже бюджетным учреждениям.
"Вы сейчас не найдете щепы на рынке. Скуплено почти все. Потому, что этот вид сырья сейчас самый популярный", – сказал Гелетуха.
По словам эксперта, рентабельность при переходе на биомассу с установкой специального котла будет хорошей, если цена биоресурса минимум в два раза меньше цены газа.
Запасы газа в Украине:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.