В Украине в настоящее время действуют три цены на газ: для населения, для бюджетных организаций и для коммерческих предприятий.

На фоне высоких цен на газ население Украины вполне моет перейти на использование более дешевого альтернативного топлива.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил глава Биоэнергетической Ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

"Наше будущее – это аграрная биомасса. Это то, чего у нас много и что практически не используется, – это солома, стебли кукурузы, стебли подсолнечника и пшеницы. Это все абсолютно нормальное топливо", – сказал Гелетуха.

Эксперт напомнил, что в Украине в настоящее время действуют три цены на газ: для населения – восемь тысяч гривень за тысячу кубометров; для бюджетных организаций – 16 тысяч гривень; для коммерческих предприятий - в среднем 35 тысяч гривень.

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По мнению эксперта, зная расценки на биомассу, можно увидеть, кому выгодно отказываться от газовых котлов и переходить на твердое топливо. Учитывая, что за последний год цена на дрова во многих регионах страны возросла в три раза, переход на твердотопливные котлы стоит делать если есть доступ к относительно дешевому сырью.

Как говорится в материале, современные котлы длительного горения могут работать как на дровах, так и других видах топлива, например, пеллетах и гранулах, сделанных из отходов древесного и аграрного производства.

В настоящее время цена на древесные пеллеты и гранулы составляет свыше 7 тысяч гривень за тонну, а пеллеты из отходов подсолнечника или соломы стоят свыше 4 тысяч гривень за одну тонну.

"Самый дорогой ныне вид биотоплива – это древесные гранулы. Они стоят около 7 тысяч гривень за тонну. Чтобы заместить тысячу кубов газа нужно две тонны. То есть, за гранулы мы заплатим 14 тысяч гривен. Для промышленных предприятий в 2-2,5 раза дешевле, сравнивая с покупкой газа. Соответственно бизнесу выгодно переходить на гранулы, а бюджетникам и населению нет", – пояснил Гелетуха.

Одним из самых популярных видов биотоплива ныне в Украине является древесная щепа, которая стоит 2,5 тысячи гривень за тонну. Для замещения тысячи кубов газа необходимо три тонны этого топлива. Соответственно это обойдется в 7,5 тысяч гривень. В этом случае газ выгодно заменять даже бюджетным учреждениям.

"Вы сейчас не найдете щепы на рынке. Скуплено почти все. Потому, что этот вид сырья сейчас самый популярный", – сказал Гелетуха.

По словам эксперта, рентабельность при переходе на биомассу с установкой специального котла будет хорошей, если цена биоресурса минимум в два раза меньше цены газа.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: