Дрова, щепа и солома: чем Украина может заменить дорогой газ

На фоне космических цен на газ украинцы все чаще задаются вопросом об использовании альтернативных видов топлива. УНИАН попытался разобраться, как в нашей стране развивается биоэнергетика, и каким категориям потребителей стало выгодно покупать котлы для сжигания дров, щепы и пеллет из отходов аграрного производства.

За последние десять лет мировое производство энергии из биомассы возросло на треть. На сегодня биоэнергетика занимает лидирующее место в секторе производства энергии из возобновляемых источников, составляя в масштабах всей нашей планеты долю в более 65 процентов.

Исследования международных экспертов показали, что мировой биоэнергетический потенциал к 2050 году может в три раза превысить необходимый потребляемый объем энергии во всем мире. Это значит, что спрос на привычные для всех в последние десятилетия газ, уголь, нефть и мазут будет постепенно сокращаться.

Биоэнергетика в Украине уже позволила заместить 5,2 миллиарда кубометров газа по итогам 2020 года при общем потреблении около тридцати миллиардов. А значит по нынешним ценам на газ нашей стране удалось сэкономить несколько миллиардов долларов.

Перспективными видами биологического сырья являются отходы сельского хозяйства, отходы после сортировки бытового мусора или специально выращенные энергетические растения. А также водная биомасса – специально выращенные водоросли.

Украина, как мощная аграрная страна, которая в прошлом году получила рекордный урожай зерновых и масличных культур на уровне 106 миллионов тонн, имеет значительный потенциал в этом направлении.

"Наше будущее – это аграрная биомасса. Это то, чего у нас много и что практически не используется, – это солома, стебли кукурузы, стебли подсолнечника и пшеницы. Это все абсолютно нормальное топливо", – сказал в комментарии УНИАН глава Биоэнергетической Ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению считают, что потенциал замещения газа за счет биоэнергетики в настоящее время оценивается в 37 миллиардов кубометров в год. Использование лишь половины нашего потенциала позволит Украине с учетом собственной добычи газа полностью отказаться от импорта этого вида топлива. Как мы понимаем, с учетом всех нынешних угроз, которые стоят перед нашей страной, это является стратегической целью огромной важности.

Если Украина будет выращивать энергетические растения хотя бы на одном миллионе гектаров деградированных земель, то это позволит заместить в эквиваленте до пяти миллиардов кубических метров газа в год.

Выгодно ли сейчас замещать газ? Глава Биоэнергетической Ассоциации Гелетуха обратил внимание на то, что в Украине в настоящее время действуют три цены на газ: для населения – восемь тысяч гривень за тысячу кубометров, для бюджетных организаций – 16 тысяч гривень, а для коммерческих предприятий действует рыночная цена в среднем 35 тысяч гривень.

Зная расценки на биомассу, можно увидеть, кому выгодно отказываться от газовых котлов и переходить на твердое топливо. Учитывая, что за последний год цена на дрова во многих регионах страны возросла в три раза, переход на твердотопливные котлы стоит делать если есть доступ к относительно дешевому сырью.

Современные котлы длительного горения могут работать как на дровах, так и других видах топлива, например, пеллетах и гранулах, сделанных из отходов древесного и аграрного производства.

В настоящее время цена на древесные пеллеты и гранулы составляет свыше 7 тысяч гривень за тонну, а пеллеты из отходов подсолнечника или соломы стоят свыше 4 тысяч гривень за одну тонну.

"Самый дорогой ныне вид биотоплива – это древесные гранулы. Они стоят около 7 тысяч гривень за тонну. Чтобы заместить тысячу кубов газа нужно две тонны. То есть, за гранулы мы заплатим 14 тысяч гривен. Для промышленных предприятий в 2-2,5 раза дешевле, сравнивая с покупкой газа. Соответственно бизнесу выгодно переходить на гранулы, а бюджетникам и населению нет", – пояснил Гелетуха.

По его словам, рентабельность при переходе на биомассу с установкой специального котла будет хорошей, если цена биоресурса минимум в два раза меньше цены газа.

Одним из самых популярных видов биотоплива ныне в Украине является древесная щепа, которая стоит 2,5 тысячи гривень за тонну. Для замещения тысячи кубов газа необходимо три тонны этого топлива. Соответственно это обойдется в 7,5 тысяч гривень. В этом случае газ выгодно заменять даже бюджетным учреждениям.

"Вы сейчас не найдете щепы на рынке. Скуплено почти все. Потому, что этот вид сырья сейчас самый популярный", – сказал Гелетуха.

В отношении отопительной техники, то в нашей стране сейчас большой выбор качественных котлов длительного горения, и развитие технологий выводит на рынок все новые образцы. Конечно, цены на них будут в первую очередь зависеть от тепловой мощности. Надежные печи мощностью от 10 до 20 кВт будут стоить от 15 до нескольких десятков тысяч гривень.

Все это надо учитывать при принятии решения, стоит ли переходить с привычного газа на альтернативные виды топлива.

Замена газа на ТЭЦ

Эксперты считают, что значительной перспективой в ближайшее время обладают проекты по переводу украинских теплоэлектроцентралей на биотопливо. Это позволит радикально сократить использование газа и стимулирует производство альтернативных видов топлива.

Недавно дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" – "Нафтогаз Тепло" сообщила, что серьезно рассматривает вопрос о переводе ТЭЦ, производящих энергию из природного газа, на биосырье.

Компания просчитывает возможные варианты установки котлов, которые можно было бы топить бытовыми отходами или аграрными культурами.

"Мы рассматриваем возможные варианты перехода, начиная от отсортированного мусора – это оставшиеся биологические отходы, заканчивая сжиганием камыша, или работой на щепе, соломе", – сказал в комментарии УНИАН технический директор "Нафтогаз Тепло" Федор Шевченко.

Он отметил, что в случае перевода ТЭЦ на биологическое топливо, компания рассчитывает на сотрудничество с фермерами и органами местного самоуправления, которые будут обеспечивать предприятия сырьем.

Для того, чтобы этот революционный для национальной энергетики процесс был запущен, нужно сформировать рынок с понятными для всех участников правилами игры. Ведь недостаточное количество продавцов может спровоцировать серьезный рост цен или вообще привести к остановке ТЕЦ из-за нехватки топлива.

"Мы бы не хотели задавать темп, чтобы требовать от кого-то камыш, щепу или солому. Необходимо создать такие условия, чтобы бизнес начал предлагать сырье сам. Наш вопрос – это производство тепловой и электрической энергии комбинированным способом. А вот вопрос создания условий еще нужно обсуждать", – добавил Шевченко.

Возникающие риски

Глава группы поставщиков энергоресурсов Tolk Владимир Крупко считает, что перевод украинских ТЭЦ на использование биологического топлива объективно актуализирует экологические проблемы в нашей стране.

"При сжигании сырья будет образовываться зола, проблему утилизации которой еще нужно будет решить. Твердое топливо дает в шесть раз больше отходов, чем газ. Для городской среды это неприемлемо", – сказал он в комментарии УНИАН.

В качестве примера он привел ситуацию в городе Смела в Черкасской области, в котором местную ТЭЦ переориентировали на биотопливо. Там горожане стали жаловаться на загрязнение воздуха.

"Заменили оборудование, но до ума не довели. Горожане болеют и страдают от выбросов от сжигания щепы. Врачи отмечают обострение хронических заболеваний из-за постоянного превышения в воздухе допустимых концентраций загрязняющих веществ", – отметил Крупко.

Еще одним острым вопросом является создание достаточных мощностей по производству биологического топлива для удовлетворения потребностей отечественных ТЭЦ.

"Кто-то просчитывал объемы щепы, которые понадобятся для ежегодного сжигания? Та же Смелянская ТЭЦ неоднократно останавливалась по банальной причине из-за нехватки топлива", – сказал он.

Создание необходимых стимулов

Очевидно, что для создания эффективных стимулов для развития биоэнергетики в нашей стране правительство должно внести серьезные изменения в политику тарифообразования.

При нынешних расценках на газ и электроэнергию, которые Кабинет министров Дениса Шмыгаля зафиксировал на ближайшие месяцы для различных групп потребителей, у населения и производителей тепла, признаем, нет стимула отказываться от традиционных видов топлива. Соответственно, украинский аграрный сектор также не спешит менять систему использования отходов своего производства.

В итоге, у признанного мирового аграрного лидера – проблемы со стабильным производством необходимых объемов биомассой.

Глава Биоэнергетической Ассоциации Георгий Гелетуха считает, что для активного развития биоэнергетики в Украине должны быть введены единые цены на газ для всех категорий потребителей с выделением достаточного объема социальной помощи малообеспеченным гражданам.

По его мнению, рост цен на голубое топливо для населения в ближайшее время неизбежен. Поэтому украинцы, которые думают о своем будущем, будут все больше переходить на альтернативные источники энергии.

"Цена для населения не может быть все время по восемь гривень (за кубометр газа). Где гарантия, что цены будут такими же в следующем отопительном сезоне? Я призываю украинцев все-таки смотреть в сторону биоэнергетики в своих домах, чтобы цена на газ не стала ударом в будущем", – сказал он.

Украинцам также не стоит забывать о необходимости утеплять свои дома, менять окна, чтобы уменьшить потребление энергии, и по возможности устанавливать новые модели котлов с повышенными КПД и длительным сроком горения.

Первого мая заканчивается действия зафиксированных правительством тарифов на газ и электроэнергию для населения. Поэтому надо уже сейчас думать, как мы будем жить с новыми ценами.