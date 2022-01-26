Это является одним из обязательств Украины, определенных в меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

Кабинет министров поручил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" закупить услуги независимого аудита своей деятельности в части контрактов с фиксированными ценами на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее протокольное поручение правительство одобрило на сегодняшнем заседании, поддержав предложение первого заместителя министра экономики Дениса Кудина.

По словам Кудина, этот аудит направлен на выполнение договоренностей с Международным валютным фондом и является одним из обязательств Украины, определенных в меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

"Акционерному обществу "НАК "Нафтогаз Украины" осуществить закупку услуг, связанную с проведением независимого аудита международно признанной компанией, который будет сосредоточен на определении величины того, насколько деятельность НАК "Нафтогаз Украины" и контракты с фиксированными ценами является субсидированием цен на газ для населения и теплокоммунэнерго", – сказал он.

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По словам Кудина, эту услугу НАК может закупить по переговорной процедуре.

МВФ и газ:

Украинские власти в меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном с Международным валютным фондом, обязались не вводить ограничения цен на газ, поставляемый домохозяйствам, и при этом обеспечить защиту незащищенных слоев населения путем предоставления субсидий на оплату ЖКУ.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: