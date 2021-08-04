По словам Гуры, более 35 тысяч домохозяйств уже перешли на использование солнечных батарей.

Украинцы могут существенно сэкономить на коммунальных платежах используя солнечные батареи.

Об этом, как сообщает пресс-служба, заявил председатель Госагентства энергоэффективности Константин Гура.

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По словам Гуры, более 35 тысяч домохозяйств уже перешли на использование солнечных батарей.

"В 2014 году только 20 домохозяйств имели солнечные панели. В 2017 году было 3000 СЭС. На сегодня - более 35 000. Рынок развивается в геометрической прогрессии. Это пример того, как домохозяйства могут инвестировать в свое будущее и экономить на платежках", - сообщил К.Гура.

По его словам, малые СЭС - это также пример работы рассредоточенной генерации, которая положительно влияет на режимы работы энергосистемы.

По словам Гуры, на собственные нужды стандартного дома в среднем хватает 10-15 кВт мощности. В таком случае нужны еще системы накопления энергии. В зависимости от мощности станции и объема электропотребления домохозяйством СЭС окупается в среднем за 5-7 лет.

Цена на электроэнергию: что необходимо знать

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии больше всего отражается на промышленных предприятиях, что делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Повышение стоимости электричества в конечном счете вынуждает предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Цена электричества для населения останется неизменной на уровне 1,68 грн за кВт-ч, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Прогнозы:

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Автор: Елена Коваленко