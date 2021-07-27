В квитанциях появились две новые графы - "Инфляционная составляющая задолженности" и "3% годовых".

В Киеве начали рассылать квитанции по оплате ЖКХ в которых есть новая графа. В квитанциях указана инфляционная составляющая.

Как сообщает ТСН, по мнению ряда экспертов начисление инфляционной составляющей является законным, однако оплата таких счетов не является обязательной.

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В квитанциях появились две новые графы - "Инфляционная составляющая задолженности" и "3% годовых".

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что столичные коммунальщики начали начислять жителям столицы, которые имеют долги за отопление и горячую воду, дополнительные платежи. Причиной этого называют стремительно растущий объем задолженности.

Законны ли начисления:

Глава предприятия "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин считает, что инфляционная составляющая в платежке указана в соответствии с законодательством.

"Инфляционная составляющая и проценты годовых — это не штрафные санкции (пеня или неустойка), которые запрещены в карантин "антикоронавирусним" законодательством. Учет в долгах индекса инфляции и 3% годовых регулируется статьей 625 Гражданского кодекса Украины. Поэтому начисление осуществлены законно", — пояснил Лопатин.

В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что причина появления дополнительных граф в платежках - требование "Нафтогаза" о предплате.

"В этом году "Нафтогаз" выставил новые цены на газ для тепловиков. Прошлой зимой коммунальные предприятия устанавливали стоимость своих услуг, исходя из цены газа, которая была в 2017-2018 годах на уровне 4,5-5 грн/куб. м с учетом распределения. Сегодня "Нафтогаз" предлагает газ по цене 7,42 грн/куб. м без учета стоимости распределения, которая достигает 2,14 грн/куб. м. Фактически с 2021 киевские коммунальщики будут покупать газ по цене 9 грн/куб. м, что почти вдвое больше, чем было в предыдущем году", — пояснил Олег Попенко.

По его словам, коммунальные предприятия смогут покупать газ у "Нафтогаза" по цене 7,42 грн/куб. м только на условиях 50%-ной предоплаты и полного расчета за газ до 20 числа следующего месяца.

"Если же тепловики не имеют возможности купить газ на условиях предоплаты, они могут покупать его у "Нафтогаза", но уже дороже — как у "поставщика последней надежды" по цене 11,42 грн/куб. м без стоимости транспортировки. При таких условиях газ обойдется тепловикам в 13,5 грн/куб. м, что в разы дороже, чем было в прошлом отопительном сезоне", — пояснил Олег Попенко.

Он добавил, что, очевидно, "Киевтеплоэнерго" не нашло иного способа, кроме как собрать средства с людей для того, чтобы оплатить "Нафтогазу" предоплату.

Платить или нет:

"Я бы их не платил. Я бы платил только за то, что определено законом — размер ежемесячного платежа", — объясняет исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

"Инфляционный платеж однозначно не может быть обязательным, ведь на это нет никаких законных оснований. К тому же он, как и 3% годовых, не является штрафами. Это в "Киевтеплоэнерго" решили таким образом собрать дополнительные средства с потребителей", — говорит Олег Попенко.

Новая платежка:

6 июля 2021 года Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян была отображена новая строка с авансовым платежом.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Автор: Елена Коваленко