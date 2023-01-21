Договор о строительстве блоков правительство заключило в прошлом году с американской компанией Westinghouse, которая будет участвовать в финансировании строительства.

Руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что к 2030 году на Хмельницкой атомной электростанции построят два новых энергоблока по американской технологии.

В эфире информационного телемарафона министр рассказал, что сегодня, 20 января, было принято решение о разработке технической документации по строительству атомных блоков нового типа.

"Сегодня важный день в сфере атомной генерации. Сегодня правительством поставлена точка в сотрудничестве с российской стороной в сфере атомной энергетики. До начала полномасштабной войны мы прекратили все договоры о поставках топлива из России, а сегодня мы приняли решение о разработке технической документации по строительству атомных блоков нового типа. Это реакторы EP1000 американской компании Westinghouse. Эти блоки будут построены уже по американской технологии", - сказал министр.

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Речь идет о строительстве девяти атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Договор о строительстве пяти блоков был заключен в 2021 году в США между правительством Украины и компанией-поставщиком. В прошлом году запланированное к строительству количество блоков выросло до девяти.

"В наших планах есть построение двух блоков до 2030 года. Средняя стоимость строительства одного блока составляет примерно 5 миллиардов долларов", - отметил Галущенко.

По его словам, строительство будет осуществляться за счет кредитных средств компании Westinghouse и за средства государственного предприятия "Энергоатом".

Украинские АЭС во время войны

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2022 года российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС и город-спутник Энергодар. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин приказал присвоить Запорожскую АЭС.

4 января 2023 года Украина заявила о желании отправить со стороны ООН миротворцев на Запорожскую АЭС и создать там зоны безопасности даже без договоренности с Россией.

19 января президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что в результате российской оккупации Запорожская АЭС постепенно приходит в упадок и может больше не заработать.

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