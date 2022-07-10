Передача турбины позволит России и в дальнейшем использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики выражают глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированных компанией Siemens Canada турбин "Северного потока-1".

Об этом говорится в обнародованном фициальном заявлении МИД.

Как отметили в ведомстве, в день оглашения этого решения Канадой армия РФ обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также ряд других населенных пунктов в Запорожской области. Россия действовала как государство-террорист, намеренно нанося удары по домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли мирные люди, десятки ранены, подчеркнули в ведомстве.

"Международное сообщество, в том числе Канада и Германия, уже ввела ряд весомых санкций против России, чтобы остановить ее войну против Украины. Украина благодарна за эти решительные действия. В то же время последняя канадско-германская договоренность и объявленное на ее основе решение - это подстройка санкционного режима под прихоти России. Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что Россия может продолжать поставки газа в Германию в полном объеме без турбины, что стала предметом дискуссии. Во-первых, компрессорная станция "Северного потока-1" оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Однако по решению российского "Газпрома" сейчас работает лишь три турбины, остальные отключены без объяснений. Объемы транспортировки сократились со 167 до 67 млн куб. м газа в сутки.

"Во-вторых, Россия может продолжить непрерывные поставки газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка" Северным потоком-1 " невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас "Газпром" использует менее 40% от оплаченных мощностей", - отметили в МИД и добавили, что Украина может полностью заместить "Северный поток-1".

Кроме того, напомнили в ведомстве, существует маршрут транспортировки газа через Польшу, но сейчас Россия отказалась от его использования по собственному выбору. В то же время РФ может возобновить транспортировку газа в Германию, если действительно преследует цель остаться надежным поставщиком ЕС.

"Таким образом, требование России относительно обязательного возврата турбины для продолжения транспортировки газа является шантажом, который не имеет технического обоснования. Украина предоставила исчерпывающие разъяснения немецкой и канадской сторонам. Обе стороны подтвердили, что понимают, что требование России не имеет технических оснований. Однако решение пойти на уступку безосновательным требованиям России все равно было принято", - отметили в МВД.

Украинская сторона подчеркивает, что передача турбины "Северного потока-1" позволит России и в дальнейшем использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы.

"Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима. Не может быть исключений, когда речь идет о привлечении к ответственности России за десятки тысяч убитых украинцев, сотни тысяч объектов разрушенной инфраструктуры, миллиона внутренне перемещенных лиц и беженцев, и неприкрытую атаку на демократию и верховенство права во всем мире", - сказано в заявлении украинского МИД.

Как сообщал УНИАН, 9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбины, которые необходимы для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходят техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Известно, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии говорят, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня. 8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

Украина с самого начала выступала против передачи Канадой турбины "Газпрому", заявляя, что такие действия нарушают санкции против России.

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