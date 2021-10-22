Молдова уже ввела режим чрезвычайного положения.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о выделении Молдове определенного объема природного газа для преодоления кризисной ситуации в энергетике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

По его словам, сегодня премьер-министр Денис Шмигаль получил письмо от председателя правительства Молдовы Натальи Гаврилицы с просьбой выделить определенный объем газа для преодоления кризисной ситуации.

"Молдова просит определенный объем газа на такой сложный период. Мы считаем, что можем позволить это сделать. И мы говорим, что этот газ будет поставляться не за деньги, этот газ будет передан на определенный период, чтобы Молдова этот газ нам вернула. У нас есть определенные и собственные заинтересованности в том, чтобы в Молдове был газ, потому что мы объединены в единую систему, у нас есть определенная территория, которая питается с территории Молдовы, поэтому мы должны помочь нашим друзьям, нашим соседям", - сказал он.

Читайте такжеУкраинцам анонсировали новые платежки за коммуналку: что в них изменитсяКак сообщал УНИАН, в Молдове депутаты парламента проголосовали за введение в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября до 20 ноября из-за газового кризиса.

По словам премьера Молдовы, в настоящее время нет окончательной договоренности с "Газпромом" о поставках, а также нет уверенности, что в итоге договор будет заключен. На газовом рынке Молдовы наблюдается дефицит газа в 16 млн кубометров, а необходимые объемы газа в октябре покрыты на 67%. В газотранспортной сети давление достигло критического уровня, что угрожает функционированию газовых систем.

Автор: Дмитрий Шварц