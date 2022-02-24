Это первый этап испытания энергосистемы Украины в изоляции от энергосистем РФ и Беларуси.

Украина полностью отключилась от российских и белорусских энергосистем и работает в автономном режиме.

Об этом сообщается на сайте компании "Укрэнерго".

Также там сообщили, что в течение суток 22 февраля импорт электроэнергии происходил только из Беларуси в торговую зону "ОЭС Украины" и составил 20,4 млн кВт∙ч.

Отметим, что это первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем РФ, Белоруссии и сети ENTSO-E режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской ENTSO-E, который был запланирован на 24-26 февраля 2022 года.

"В настоящее время ОЭС Украины будет объединена с "островом Бурштынской ТЭС", две части энергосистемы Украины будут работать синхронно", - сообщали там.

Работа в изолированном режиме - испытание, которое проводится в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Она предусмотрена Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем и должна проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.

Отмечалось, что испытания в изолированном режиме и будущая синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

Как сообщал УНИАН, Украина временно остановила импорт электроэнергии из Беларуси, поскольку готовится к работе энергосистемы в изолированном режиме.