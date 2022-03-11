Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива у страны-оккупанта - Российской Федерации.
Об этом сообщил Энергоатом.
"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - говорится в сообщении.
10 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация готовит еще одну "ужасную операцию под чужим флагом". По словам главы МИД, маниакальности РФ по распространению фейков о биологическом и химическом оружии "вызывает глубокую тревогу".
Вечером 10 марта российские военные совершили бомбардировку исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов", расположенной на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" в Харькове.