Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация готовит еще одну "ужасную операцию под чужим флагом".
Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.
"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии, опасностях в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под чужим флагом. Этот твит для протокола", - отметил Кулеба.
Как сообщал УНИАН, Российская Федерация распространяет дезинформацию об оружии массового уничтожения в Украине. МИД Украины назвал заявления РФ о создании биологического оружия в Украине дезинформацией и провокацией.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что русские фейки об украинских лабораториях могут свидетельствовать о подготовке химической атаки со стороны оккупантов.