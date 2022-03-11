По словам министра иностранных дел Украины, маниакальность РФ по распространению фейков о биологическом и химическом оружии "вызывает глубокую тревогу".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация готовит еще одну "ужасную операцию под чужим флагом".

Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии, опасностях в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под чужим флагом. Этот твит для протокола", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация распространяет дезинформацию об оружии массового уничтожения в Украине. МИД Украины назвал заявления РФ о создании биологического оружия в Украине дезинформацией и провокацией.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что русские фейки об украинских лабораториях могут свидетельствовать о подготовке химической атаки со стороны оккупантов.

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