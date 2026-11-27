Правительство прорабатывает возможные сценарии реализации реформы.

Реализация базового сценария пенсионной реформы в Украине потребует около 170 миллиардов гривень дополнительных расходов ежегодно. В настоящее время для государственного бюджета это непосильная сумма, поэтому правительство ищет компромиссный вариант постепенного повышения пенсий, заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, правительство осознает необходимость реформирования пенсионной системы и повышения пенсий и уже просчитало несколько возможных сценариев.

"Тот базовый формат пенсионной реформы, над которым сегодня работает правительство и который будет доработан в ближайшее время, предусматривает около 170 миллиардов гривень дополнительных выплат ежегодно. Почти до 200 миллиардов. На данный момент это неподъемная цифра, поэтому ищем компромиссное решение, которое все-таки покажет шаг за шагом движение в этом направлении", – сказал премьер.

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Корецкий подчеркнул, что правительство намерено найти решение, которое позволит постепенно продвигаться к пенсионной реформе, учитывая ограниченные финансовые возможности государства.

Пенсионная реформа в Украине – последние новости

В Украине планируют кардинально изменить пенсионную систему. Вместо нынешней модели введут три уровня выплат и добровольные накопления с автоматическим подключением, рассказывал министр социальной политики Денис Улютин.

В августе сообщалось, что Министерство социальной политики, семьи и единства готовит к рассмотрению в Верховной Раде законопроект о реформе пенсионной системы. Предполагалось, что на первом этапе изменения коснутся солидарной системы: предлагалось разделить её на две части – базовую выплату и страховую. Размер базовой выплаты на старте реформы составит 3000 грн, а минимальная пенсия – не менее 6000 грн.

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