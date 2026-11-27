Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,45 грн, а евро – 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 27 ноября, снизился на 10 копеек и составляет 45,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 50,05 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,85 гривни, а евро – по курсу 49,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 1000 долларов в отделениях "ПриватБанка" сегодня можно за 45 450 гривень. 1000 евро обойдутся в 50 050 гривень.

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Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 45,45 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 50,00 гривень.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 27 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,11 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,49 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 13 копеек и составляет 45,53 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,94 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 50,04 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,31 гривни за евро.

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