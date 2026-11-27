Инженерам придётся ждать ответов неделями.

Легендарный космический аппарат"Вояджер-1", который почти полвека путешествует далеко за пределами нашей планеты, внезапно перестал передавать на Землю научную и техническую информацию. Сбой заметили 14 ноября, сообщает NASA.

Как поясняют в агентстве, проблему обнаружили, когда антенна сети дальнего космического связи NASA в австралийской столице Канберре получила от зонда только несущий сигнал. Это своеобразный "голос" аппарата, но самих данных в нём не было. Сейчас специалисты ищут причину поломки.

По словам инженеров, несущий сигнал уже свидетельствует о двух хороших вещах. "Вояджер-1" по-прежнему удерживает правильное положение, и его антенна направлена на Землю. К тому же сама антенна исправна. Скорее всего, проблема кроется в бортовом компьютере. Именно он собирает информацию с научных приборов и других систем зонда, а затем готовит её к отправке на Землю.

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Как уточнили в NASA, на поиск неисправности может уйти несколько недель, а то и больше. Дело в том, что радиосигнал летит от Земли до зонда около суток, и столько же возвращается обратно. Поэтому на каждую проверку инженеры ждут двое суток. Подобная неприятность уже случалась с аппаратом в 2023 году. Тогда станции на Земле также принимали несущий сигнал без каких-либо данных, а виновным оказался один из бортовых компьютеров.

По данным агентства, "Вояджер-1" только что удалился от Земли на расстояние в один световой день. Это расстояние, которое свет преодолевает за 24 часа. Глава NASA Джаред Айзекман рассказал, что зонд находится примерно в 26 млрд км от нашей планеты и мчится со скоростью почти 61 тыс. км/ч. Ни один другой аппарат, созданный людьми, ещё не улетал так далеко.

Напомним, что "Вояджер-1" отправился в космос в 1977 году. В 2012 году он покинул гелиосферу, то есть огромный "пузырь" вокруг Солнца, который образует солнечный ветер. Таким образом, зонд стал первым аппаратом, достигшим межзвездного пространства. Его "брат-близнец" "Вояджер-2" повторил этот путь в 2018 году. Как отмечают в NASA, оба аппарата до сих пор исследуют пространство за пределами Солнечной системы.

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