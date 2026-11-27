Продать доллар можно в среднем по курсу 44,94 грн, а евро – 49,31 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 27 ноября, снизился на 13 копеек и составляет 45,53 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,94 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 50,04 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,31 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,20 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,01 грн/евро, а курс продажи – 49,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 27 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,11 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,49 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

С 30 ноября по 6 декабря ожидается, что курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 45–45,7 грн, а на наличном рынке – 45,2–46 грн. В то же время курс евро будет находиться в диапазоне 50–51,5 грн.

Как рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в целом в начале декабря предпосылок для существенного обострения ситуации на валютном рынке не прогнозируется.

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