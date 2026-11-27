По выгодным ценам можно купить 007 First Light, Bloodlines 2, SILENT HILL f, Metro Exodus и многие другие игры.

Valve объявила о старте традиционной распродажи в честь "Черной пятницы" в Steam. Она продлится чуть меньше недели – с 26 ноября по 30 ноября. В это время игрокам доступны тысячи товаров Steam со скидками до 90%.

Под распродажу попали как громкие новинки второй половины 2026 года, так и проверенная классика, на которую сейчас действуют рекордно низкие цены.

Среди игр со скидками:

The Blood of Dawnwalker – 1599 грн (−20%)

CONTROL Resonant – 1519 грн (−20%)

STAR WARS: Galactic Racer – 1112 грн (−20%)

007 First Light – 799 грн (−50%)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – 804 грн (−50%)

SILENT HILL f – 413 грн (−72%)

SILENT HILL 2 – 368 грн (−72%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH – 254 грн (−85%)

Kingdom Come: Deliverance II – 527 грн (−67%)

Halo: The Master Chief Collection – 349 грн (−75%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 419 грн (−70%)

Star Wars Outlaws – 303 грн (−80%)

Outer Wilds – 249 грн (−50%)

Dead Space – 149 грн (−90%)

Metro Exodus – 79 грн (−90%)

Batman: Arkham Collection – 112 грн (−85%)

Painkiller – 104 грн (−90%)

Все предложения можно посмотреть на странице распродажи в Steam.

Видео дня

Valve уже раскрыла график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.

Журналисты составили топ-10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. Все игры из списка можно пройти за пять часов или быстрее, при этом каждая из них способна подарить яркие эмоции и надолго остаться в памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: