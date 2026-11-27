Valve объявила о старте традиционной распродажи в честь "Черной пятницы" в Steam. Она продлится чуть меньше недели – с 26 ноября по 30 ноября. В это время игрокам доступны тысячи товаров Steam со скидками до 90%.
Под распродажу попали как громкие новинки второй половины 2026 года, так и проверенная классика, на которую сейчас действуют рекордно низкие цены.
Среди игр со скидками:
The Blood of Dawnwalker – 1599 грн (−20%)
CONTROL Resonant – 1519 грн (−20%)
- STAR WARS: Galactic Racer – 1112 грн (−20%)
- 007 First Light – 799 грн (−50%)
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – 804 грн (−50%)
- SILENT HILL f – 413 грн (−72%)
- SILENT HILL 2 – 368 грн (−72%)
- FINAL FANTASY VII REBIRTH – 254 грн (−85%)
- Kingdom Come: Deliverance II – 527 грн (−67%)
- Halo: The Master Chief Collection – 349 грн (−75%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 419 грн (−70%)
- Star Wars Outlaws – 303 грн (−80%)
- Outer Wilds – 249 грн (−50%)
- Dead Space – 149 грн (−90%)
- Metro Exodus – 79 грн (−90%)
- Batman: Arkham Collection – 112 грн (−85%)
- Painkiller – 104 грн (−90%)
Все предложения можно посмотреть на странице распродажи в Steam.
Valve уже раскрыла график всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.
Журналисты составили топ-10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. Все игры из списка можно пройти за пять часов или быстрее, при этом каждая из них способна подарить яркие эмоции и надолго остаться в памяти.