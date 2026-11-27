Если его преследовать, то его трудно догнать даже на лодке.

В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", зафиксировали лебедей-крикунов, которые прилетели в Украину на зимовку из Тундры. Об этом сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

Он опубликовал видео, на котором можно увидеть крупных птиц в водоеме. Создается такое впечатление, что некоторые из них смотрят прямо в объектив камеры. При этом они наклоняют голову вперед, словно кого-то приветствуют.

"Они уже прилетели к нам на зимовку из далекой тундры РФ и наклонами головы приветствуют нас – украинцев. Они мирные и очаровательные – лебеди-крикуны преодолели более 5 тысяч километров, чтобы добраться до Национального природного парка "Тузловские лиманы". Но сейчас здесь шумно и страшно для птиц из-за варваров-россиян, откуда прилетели мирные гости", – констатирует исследователь.

Лебеди-крикуны: что о них известно

Это вид птиц семейства утиных, распространенный в северном полушарии, в Украине – перелетный и зимующий. Находится под охраной Бернской конвенции и ряда других природоохранных документов.

Согласно открытым источникам, речь идет о крупной птице, вес которой составляет от 7 до более 10 кг. Его тело вытянуто, длина шеи примерно равна длине туловища, ноги короткие, отнесены назад. Клюв лимонно-жёлтый с чёрным кончиком, оперение белое. Шею крикун держит прямо, не сгибая её в форме буквы "S".

Часто можно услышать радостный крик этой птицы с разнообразными голосовыми модуляциями. В частности, характерен глубокий носовой трубный звук. При крике его шея обычно вытянута, а голова поднята. Приветственный и триумфальный крики "ге-ге-ге" вместе с взмахами крыльев напоминают голоса гусей. Если лебеди чувствуют угрозу, то "кричат" короткое и грубое "ук" или "ак". В полёте кричат "гра-гект" или мягкое "кю-кю-кю".

Обычно крикун, как и все лебеди, плавает неторопливо и величественно, но если его преследовать, то его трудно догнать даже на лодке. Взлетая с воды, он долго разбегается, бьет лапами по воде, постепенно набирая скорость и высоту. По земле ходить не любит и делает это крайне неохотно и редко. Говорят, что крикун – осторожная птица, держится на широких водных просторах, в стороне от берегов.

Это моногамные птицы, образующие пары на всю жизнь, причём "супруги" держатся вместе даже во время зимовки. Смена партнёра возможна только в случае гибели одного из лебедей. Гнездятся лебеди-крикуны на берегах водоёмов: по возможности крупных озёр, окружённых зарослями. Как правило, это глухие лесные озёра, удалённые от людей. Иногда гнездится и на морском побережье, если там есть заросли камыша.

Лебедь-крикун – национальная птица Финляндии, изображённая на финской монете номиналом 1 евро.

В Одесской области заметили самую быструю птицу в мире

Напомним, в Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", зафиксировали редкую птицу – сапсана, который считается самой быстрой птицей и вообще животным в мире. Этот крупный хищник при пикировании на добычу развивает скорость свыше 322 км/ч. Сапсан занесен в Красную книгу Украины, в Приложение I Конвенции СИТЕС и т. д. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" он поймал обыкновенного стрижа.

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