Также в Тульской области поражен завод по производству ракетного топлива для Искандеров.

Ночью дроны массово атаковали несколько регионов России, в том числе долетели и до Санкт Петербурга, а в Тульской области поражен завод по производству ракетного топлива.

Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о дроновой опасности около двух ночи. По его словам, с тех пор над регионом сбили 45 беспилотников. Он также заявил, что временно перекрывали Ладожский мост - над ним работали мобильные огневые группы.

Местные жители сообщали о взрывах в восьми районах города – Центральном, Петроградском, Василеостровском, Приморском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском. Поврежден один из верхних этажей жилого комплекса.

Видео дня

Что стало целью атаки дронов – неизвестно. В то же время, автор одного из видео говорит, что рядом с местом прилета находятся производство и склад БПЛА. Также пишут об ударе по электрической подстанции в городе.

Также сообщают об атаке дронов в Новороссийске в Краснодарском крае.

А в Тульской области, по данным Exilenova+, произошли взрывы в районе Ефремовского завода синтетического каучука в городе Ефремов, там вспыхнул масштабный пожар.

Предприятие является одним из крупных производителей синтетического каучука в России и имеет стратегическое значение для военно-промышленного комплекса. По данным Генштаба ВСУ завод производит компоненты для твердого ракетного топлива, в частности баллистических ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Синтетические каучуки предприятия используются в производстве жесткого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Предприятие уже не раз становилось целью Сил обороны. Последние ударыпроизошли 25 сентября и 26 октября 2026 года.

В то же время губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил, что повреждений инфраструктуры в результате сегодняшней атаки дронов не зафиксировано.

Удары по России

Напомним, ранее украинские дроны остановили один из последних работающих НПЗ на юге России - Новошахтинский завод нефтепродуктов.

А в ночь на 26 ноября ВСУ нанесли удар ракетами "Нептун" по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ. На этом аэродроме РФ базирует истребители-бомбардировщики Су-34, с которых враг сбрасывает КАБы на украинские города и позиции Сил обороны.

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