Наиболее сложная ситуация сохраняется в Днепропетровской и Херсонской областях.

Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов в шести областях произошло отключение электроэнергии, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге.

"За прошедшие сутки враг вновь наносил прицельные удары по ключевым подстанциям и распределительным сетям. В результате атак по состоянию на утро отключена часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях", – сказал он.

Некрасов отметил, что сложной остается ситуация в Днепропетровской и Херсонской областях. В результате вражеских обстрелов там осталась без электричества значительная часть потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Видео дня

Из-за повреждения оборудования в результате вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Днепропетровской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Заместитель министра также подчеркнул, что там, где позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. В то же время повторные атаки врага и постоянные воздушные тревоги затрудняют работу ремонтных бригад, поэтому для восстановления электроснабжения требуется больше времени.

Энергетика Украины – последние новости

27 ноября в некоторых областях Украины будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии. Для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очередей (что соответствует продолжительности отключений от 2 до 14 часов). Для промышленности, в свою очередь, будут действовать графики ограничения мощности.

За прошедшую неделю РФ 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и наш нефтегазовый сектор. За этот период было зафиксировано 224 инцидента, которые привели к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что предложения МВФ по повышению тарифов на коммунальные услуги в Украине являются рациональными и в основном правильными. Однако эксперт не считает, что правительство в ближайшее время повысит плату за коммунальные услуги.

Вас также могут заинтересовать новости: