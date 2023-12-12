В энергосети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей.

В течение последних дней, а именно 7 и 11 декабря, Украина побила два рекорда потребление электроэнергии за отопительный сезон. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим, это означает, что нагрузка на нашу энергетическую систему возросла.

"И в то же время враг пытается нанести украинской энергетике наибольший ущерб. В энергосети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей. К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря", - заявил глава правительства.

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Шмыгаль подчеркнул, что сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость, для этого достаточно экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы.

По его словам, разумное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений.

"Наша солидарность прошлой зимой сорвала намерения россиян погрузить Украину во тьму. Убежден, что сможем повторить эту победу и в этом году", - отметил премьер.

Ситуация в энергетике

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в "Укрэнерго" заявили про трудную ситуацию в энергосистеме - для покрытия потребления электричества нет свободных мощностей генерации. Во избежание отключений компания вынуждена была привлечь аварийную помощь от Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт.

Энергетики заявили, что для избежания дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию.

При этом министр энергетики Герман Галущенко отметил, что на данный момент нет предпосылок для блэкаутов. "Никаких отключений не было. Поэтому действительно, прежде всего, из - за потери генерации, похолодания и роста потребления, мы наблюдали в определенные дни дефицит", - заявил чиновник.

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