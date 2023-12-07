К дефициту привели понижение температуры и остановка двух блоков ТЭС из-за артобстрела.

В четверг, 7 декабря, в энергосистеме образовался дефицит электроэнергии из-за того, что потребление превышает производство. Чтобы от него избавиться и поддержать баланс, что очень важно для безопасной работы энергосистемы, Украина с 11:00 до 19:00 привлекала аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня из-за похолодания значительно увеличилось потребление, а возможности электростанций увеличить производство электроэнергии ограничены. Пасмурная погода мешает работе солнечных электростанций, на некоторых блоках тепловых продолжаются ремонтные работы", – заявили в НЭК.

В Минэнерго отметили, что дефицит также вызвала остановка двух блоков ТЭС из-за вражеского обстрела. Днем армия РФ нанесла удар по одной из тепловых электростанций в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование.

Видео дня

В "Укрэнерго" отметили, что аварийная помощь – это экстренная мера для преодоления дефицита. Потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня.

Для экономии нужно придерживаться таких правил:

выключить "лишний" свет в помещениях;

не включать сразу несколько мощных приборов (бойлер, стиральную машину и утюг), а в обеденный перерыв не включать вместе чайник и микроволновую печь;

если температура воздуха в помещении комфортная, выключить кондиционеры и обогреватели;

вытащить зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.

Ситуация в энергосистеме

По состоянию на 7 декабря из-за боевых действий и технических причин в Украине обесточены 408 населенных пунктов. Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Плановые отключения бытовых потребителей не предусматривались.

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