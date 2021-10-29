В Молдове введен режим чрезвычайного положения из-за нехватки газа.

Госкомпания "Оператор ГТС Украины" оказала экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн куб. м газа.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook, уточнив, что это временный заем.

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Он отметил, что такие действия обусловлены выполнением решения СНБО и правительства и проводятся с целью стабилизации давления в ГТС Молдовы на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами.

"Именно так действуют друзья и партнеры. Я очень хорошо помню, когда в марте 2018 года "Газпром" за 15 минут до начала поставки заявил об отказе поставлять газ, несмотря на полученную предварительную оплату от Украины. Тогда все мы поддержали страну и уменьшили потребление", - написал он.

По словам Макогона, почти аналогичную ситуацию переживает Молдова. "Газпром" значительно уменьшил поставки газа и увеличил стоимость газа.

"Настало время Европе начать реагировать на агрессивное поведение "Газпрома", которое привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдове", - подчеркнул он.

Помощь Молдове:

22 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о выделении Молдове определенного объема природного газа для преодоления кризисной ситуации в энергетике.

В Молдове депутаты парламента проголосовали за введение в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября до 20 ноября из-за газового кризиса.

По словам премьера Молдовы, на данный момент нет окончательной договоренности с "Газпромом" о поставках, а также нет уверенности, что в итоге договор будет заключен. На газовом рынке Молдовы наблюдается дефицит газа в 16 млн кубометров, а необходимые объемы газа в октябре покрыты на 67%. В газотранспортной сети давление достигло критического уровня, что угрожает функционированию газовых систем.

Автор: Анна Бредихина