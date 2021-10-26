Сергей Макогон отметил, что система уже готова к эксплуатации

Российская Федерация сможет запустить газопровод "Северный поток-2" после того, как он пройдет сертификацию. Москве необходимо для этого выполнить ряд условий.

Об этом глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал в интервью "ТСН".

"Система готова к эксплуатации, но по европейскому законодательству нужно пройти сертификацию оператора ГТС - швейцарской компании Nord Stream AG", - отметил Макогон.

При этом он указал, что РФ хочет пройти сертификацию по модели, которая позволяет оставить газопровод в собственности "Газпрома". В то же время Макогон отметил, что этот вариант не устраивает Украину и Еврокомиссию.

Читайте такжеУкраина асимметрично ответит на перекрытие Россией поставок газа - Кулеба"С нашей точки зрения Еврокомиссии - это невозможно, потому что европейское законодательство требует, чтобы компания, отвечающая за транспортировку газа, не зависела от компании, которая добывает или продает этот газ. В Украине мы это сделали. Мы сделали так называемый анбандлинг", - объяснил глава оператора ГТС.

По его словам, разделение "Газпрома" и оператора должно гарантировать независимость решений и свободный доступ к "Северному потоку-2" – другие компании тоже должны иметь право на транзит газ.

"Также должен быть введен прозрачный тариф на использование этих мощностей. Ну, и самое главное, эта компания не должна быть подчинена "Газпрому". Это должна быть независимая компания", - подытожил Макогон.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом.

Автор: Анастасия Горбачева