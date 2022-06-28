Герман Галущенко отметил, что первоначальный объем экспорта составит 100 МВт.

Украина 30 июня начнет поставлять электроэнергию в Европу на коммерческой основе. Первоначальный объем экспорта составит 100 МВт.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"ENTSO-E приняло долгожданное решение относительно официального старта с 30 июня 2022 года коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Начальный объем экспорта 100 МВт, и объемы будут увеличиваться постепенно, после ежемесячной оценки ENTSO-E влияния на европейскую энергосистему", - говорится в сообщении.

По словам Галущенко, Украина уже сейчас может экспортировать до 1690 МВт, а после проведения некоторых мер пропускная способность может вырасти до 4-5 ГВт.

"Все генерирующие компании будут иметь равный доступ к экспортной торговле электроэнергией благодаря прозрачным аукционам", - подчеркнул глава Минэнергетики.

При этом министр указал, что экспорт электроэнергии поможет стабилизировать финансовую ситуацию в Украине, страны Европы получат более стабильное энергоснабжение, а также смогут заменить российские энергоресурсы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине готовятся заморозить тарифы на газ, тепло и горячую воду. Поставщикам природного газа хотят запретить любым образом вынуждать бытового потребителя к оплате задолженности.

7 июня стало известно, что президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров сделать все, чтобы тарифы на газ и электроэнергию в следующем отопительном сезоне не изменились.

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