Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 медичнмх и военных заведений.

Компания ДТЭК с начала войны бесплатно поставила учреждениям здравоохранения и военным 28 млн кВт.ч электроэнергии, что позволило бюджету сэкономить 160 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С начала войны в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию от группы ДТЭК получают объекты критической инфраструктуры – государственные и коммунальные лечебные учреждения, военные и силовые структуры", - сообщили в компании.

Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 медичнмх и военных заведений.

Среди них Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Павлоградский роддом, Криворожская городская больница № 5 и многие другие.