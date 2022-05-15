Временно поверенная США в делах Украины Квин отметила, что варварское обращение российских военных с атомными объектами свидетельствует, что степень их оценки реальности осталась на уровне 1941-го года.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно усилить свою роль в деоккупации Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам встречи министра Германа Галущенко и временно поверенной США в делах Украины Кристины Квин, а также руководителя НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.

Одной из тем встречи стали пути восстановления ядерной безопасности Украины и мира в контексте захвата российскими войсками объектов украинской атомной энергетики.

"Стороны пришли к согласию о необходимости усиления привлечения МАГАТЭ для деоккупации ЗАЭС, противостояния ядерному терроризму России и, соответственно, усилению ядерной безопасности Украины и мира", - говорится в сообщении.

Квин отметила, что варварское обращение российских военных с атомными объектами свидетельствует, что степень их оценки реальности осталась на уровне 1941-го года.

Также она высоко оценила постоянную и надежную работу украинской энергосистемы и в изолированном режиме, а особенно - в условиях военного вторжения России и целенаправленных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Американская сторона заверила в политической поддержке коммерческого экспорта украинской электроэнергии в Европу и готовности содействовать этому процессу.

Как сообщал УНИАН, Украина требует ввести санкции против России на уровне МАГАТЭ за военную агрессию против украинских ядерных объектов.

Во время широкомасштабного вторжения в Украину российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС они захватили в первый день вторжения - 24 февраля и находились там до 1 апреля. Запорожскую АЭС захватили 4 марта, атомная станция до сих пор под контролем оккупантов.

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