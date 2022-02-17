7 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Украина разработала план действий на случай прекращения поставок топлива из Беларуси.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, вероятность того, что Беларусь пойдет на такой шаг крайне мала, однако, в случае, если это произойдет, Украина будет готова к такой ситуации.

"На сегодняшний день мы не видим прекращения этих поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет этого делать, мы понимаем, где должны брать это топливо", — сказал он.

По его словам, наши европейские партнеры в этой сложной ситуации готовы оказать помощь. В частности, речь идет о странах Балтии, Польше и других.

Поставки топлива из Беларуси:

7 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

Ситуация на украинской границе:

15 февраля 2022 года Минобороны РФ заявило о том, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после военных учений.