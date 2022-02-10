Энергосистема готова для прохождения изолированного режима / фото УНИАН, Александр Вельможко
Украинская энергосистема готова к тестовой работе в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил на брифинге.
"Энергосистема готова для прохождения изолированного режима", - сказал он. Министр уточнил, что работа энергосистемы в тестовом режиме запланирована в период с 24 по 26 февраля.
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По его словам, энергетический совет Европейского Союза сделал заявление о совместной поддержке со стороны США и ЕС планов Украины по синхронизации ее энергосистемы с европейской.
Расширение синхронной зоны энергосистемы Европы:
- Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.
- По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря интеграции Объединенной энергосистемы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-Е существенно повысится стабильность и безопасность энергоснабжения в Центрально-Восточной Европе.
- По данным оператора объединенной энергосистемы Украины - госкомпании "Укрэнерго", Украина в 2022 году будет готова к тестовой работе энергосистемы в изолированном режиме для дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.
- В феврале запланирована тестовая работа энергосистемы Украины в изолированном режиме. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме.