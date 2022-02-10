Работа энергосистемы в изолированном режиме запланирована в период с 24 по 26 февраля.

Украинская энергосистема готова к тестовой работе в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил на брифинге.

"Энергосистема готова для прохождения изолированного режима", - сказал он. Министр уточнил, что работа энергосистемы в тестовом режиме запланирована в период с 24 по 26 февраля.

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По его словам, энергетический совет Европейского Союза сделал заявление о совместной поддержке со стороны США и ЕС планов Украины по синхронизации ее энергосистемы с европейской.

Расширение синхронной зоны энергосистемы Европы: