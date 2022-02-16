Есть ли предел росту цен на украинских АЗС и при чем тут Беларусь

Высокие цены на нефть и угроза военного вторжения стали причиной серьезного скачка стоимости топлива на украинских АЗС. Наш основной поставщик нефтепродуктов Беларусь может в любой момент "прикрутить трубу". Как Украине пережить топливную блокаду?

Последние несколько месяцев стоимость топлива в Украине растет семимильными шагами. С начала года цены на бензин выросли на 3-4 гривны, приближаясь к рекордной отметке 37 гривень за литр марки А-95. Также взлетела стоимость дизельного топлива, достигнув 35 гривень за литр. Цена автомобильного газа за последние полгода выросла на треть и достигла 19 гривень за литр.

Эксперты говорят, что стремительный рост расценок на топливо в нашей стране вызван несколькими мало прогнозируемыми факторами. И добавляют, что это не предел.

В первую очередь кризис связан с ростом стоимости нефти на мировом рынке, побившей семилетний рекорд с показателем 98 долларов за баррель. Добавляет нервозности падение гривни и непрекращающееся в последние недели бряцание Россией оружием у наших границ.

Представители украинской власти признают, что подорожание топлива может нанести серьезный удар по национальной экономике, поэтому разрабатывают механизм адекватного реагирования.

"Мы видим, что очень быстрыми темпами растут цены на нефть на мировых рынках, и за ними растет цена на бензин и дизель в Украине. Поэтому правительством будут приняты соответствующие решения. Мы сейчас разрабатываем комплексный план для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию", - заявила первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко.

Пока непонятно, какими могут быть действия власти. Однако, зная как наши чиновники поступают в подобных ситуациях, можно предположить, что произойдет очередное государственное вмешательство в ценообразование. Вероятно, сетям АЗС на каком-то этапе просто запретят увеличивать цифры на стелах. Но имеющийся опыт подсказывает нам, что в корне это проблему не решит.

Угроза блокады со стороны Беларуси

Одним из основных факторов, который может значительно усугубить ситуацию на национальном рынке нефтепродуктов, является реальная угроза усиления дефицита топлива. Кстати, этот фактор сейчас является наименее прогнозируемым.

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, который за последние полтора года стал "самым преданным другом" хозяину Кремля Владимиру Путину, сообщил, что в случае военного вторжения России в Украину Минск перекроет поставки нефтепродуктов в нашу страну.

Стоит отметить, что в 2021 году доля украинского импорта из этой страны составила по бензину – 45 процентов, по дизельному горючему – 47 процентов, по сжиженному газу – 16 процентов от общего потребления.

То есть, каждый второй литр дизеля и бензина в Украине – из Беларуси. Это критическая для нашей страны зависимость.

Конечно, экономика наших северных соседей в значительной мере зависит от экспорта в Украину нефтепродуктов, а после санкций Евросоюза украинский рынок остался для белорусских НПЗ безальтернативным. Перекрыв поставки нефтепродуктов в нашу страну, стареющий белорусский диктатор "выстрелит себе в ногу".

Многие эксперты считают такой сценарий маловероятным и убийственным для экономики Беларуси. Однако, кто в этом безумном "русском мире" обращает сейчас внимание на экономические резоны?

Если ведущий разными способами против Украины войну Путин даст указание "перекрыть непокорным украинцам трубу", то Лукашенко, скорее всего, незамедлительно выполнит приказ, даже в ущерб интересам своей страны.

Настораживает также то, что с 7 февраля Беларусь запретила транзит нефтепродуктов через свою территорию, поступающих в Украину из Литвы. Наша страна на время лишилась надежного источника поставок и сейчас думает, как организовать их через дружескую Польшу. А это важно, так как в прошлом году импорт дизтоплива, бензина и авиакеросина из Литвы составил от 10 до 15 процентов украинского рынка.

А значит, Украине уже сейчас необходимо быть готовой к любому развитию ситуации на топливном рынке.

Ищем замену белорусскому топливу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у страны есть план на случай прекращения поставок топлива из Беларуси.

"На сегодняшний день мы не видим прекращения этих поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет этого делать, мы понимаем, где должны брать это топливо", — сказал он.

По его словам, наши европейские партнеры в этой сложной ситуации готовы оказать помощь. В частности, речь идет о странах Балтии, Польше и других.

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода компания "Укртатнафта" заявила о готовности полностью удовлетворить спрос на отечественном рынке бензина на фоне приостановления поставок из Литвы и возможного прекращения поставок из Беларуси.

Таким образом, "Укртатнафта" вместе с другими отечественными производителями, например, "Укргаздобычей" имеет возможность полностью удовлетворить спрос на бензин в Украине в случае наступления форс-мажора.

Эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип считает, что единственный в Украине действующий нефтеперерабатывающий завод - Кременчуцкий НПЗ способен полностью закрыть потребность страны в бензине.

Гораздо сложнее ситуация складывается с дизелем, учитывая, что его потребление в три раза больше, чем бензина.

"В этом случае, если мы говорим о диверсификации импорта – это морская перевалка и поставки с континентальной части Европы. Мощностей для морской перевалки более, чем достаточно для того, чтобы покрыть импортную потребность. Но также есть риск блокировки морских путей", - сказал Прокип.

Энергетический эксперт считает, что Украина давно должна была идти в направлении наращивания собственного производства топлива.

"В Украине как минимум два нефтеперерабатывающих завода, которые стоят без работы, поддаются модернизации. Они частично находятся в государственной собственности… Уже за три года мы почувствуем экономический эффект", - добавил он.

Увеличение стратегических запасов

В Украине, к сожалению, из-за отсутствия системной государственной политики до сих пор не установлена законодательная норма о создании минимальных стратегических запасов нефти и нефтепродуктов. Соответственно, эти запасы и не созданы.

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что непредсказуемая Беларусь вполне способна перекрыть поставки топлива, поэтому нашей стране срочно необходимо создавать стратегические запасы топлива.

"Может ли Беларусь на две-три недели закрыть нам поставку нефтепродуктов? Теоретически может. Для этого нужно уже сейчас понимать: есть ли у нас запас дизеля или нет. Потому, что дизель – это аграрии, "Укрзализниця" и армия", - сказал эксперт.

"Если у нас нет 45-ти дневного запаса, то считайте, что у нас остановилась железная дорога и армия. То есть дальше нас уже и завоевывать не нужно. Пока ни у кого нет ответа, есть ли этот запас. У меня ощущение, что его нет", - добавил Денисенко.

Энергетический эксперт, бывший руководитель Министерства энергетики Ольга Буславец считает, что в случае кризисной ситуации, по предварительным оценкам, запасов нефтепродуктов у операторов АЗС и трейдеров хватит от 10 до 20 дней.

"Полное прекращение импорта моторного горючего из Беларуси приведет к возникновению его временного дефицита на рынке, поскольку участникам последнего требуется время до 30 дней для заключения новых контрактов на поставку моторных топлив из альтернативных источников", - сказала Буславец.

"Такие заявления не могут не влиять на рост цен на нефтепродукты, который мы уже чувствуем", - добавила она.

Очевидно, что в нынешние сложные времена Украина не должна проявлять преступную беспечность, надеясь, что худший сценарий полной топливной блокады нашими врагами не будет реализован. Уже сейчас необходимо создавать как минимум двухмесячный запас, в первую очередь, дизельного топлива и топливно-смазочных материалов, чтобы обеспечить потребности армии и железнодорожных перевозок. Не будем также забывать, что на носу весенняя посевная кампания. И без нужных объемов топлива наши аграрии не смогут обеспечить нас и еще значительную часть мира продуктами питания.

Чиновникам необходимо осознать остроту проблемы и предпринять эффективные меры для наращивания собственного производства топлива в Украине, поддержав отечественную нефтепереработку. Одновременно, надо сделать все возможное для увеличения добычи нефти и газа на своей территории. Нужны стимулы и системная государственная поддержка, и тогда никакие враги не смогут ввергнуть Украину в топливный кризис. Как бы им не хотелось.