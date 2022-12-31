Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения.

31 декабря удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины благодаря замечательной работе ПВО и заблаговременным техническим мерам, сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения, заметил министр.

Он подчеркнул, что за всю историю независимости Украины это самые сложные рождественские праздники и Новый год.

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"Враг пытается сломать нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом", - заявил Галущенко.

Массированная атака России 31 декабря - террор оккупантов на праздники

Накануне Нового года российские террористы устроили очередную воздушную атаку на Украину. К счастью, во всех городах сработали силы ПВО.

ВСУ перехватили 12 из более 20 крылатых ракет, сообщил генерал Валерий Залужный. Российская армия запускала ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

В то же время некоторые российские ракеты повредили жилые дома и инфраструктурные объекты в столице и Николаеве. Точное количество погибших и раненых устанавливается. Сейчас уже известно о десятках пострадавших.

В Киеве из-за аварийных отключений без света 30% потребителей.

Накануне президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Россия пытается умышленно погрузить украинцев во тьму в новогодние праздники.

Россия также наносила массированные удары 29 декабря. Однако благодаря усилиям ПВО оккупантам не удалось устроить украинцам новый долговременный блэкаут.

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