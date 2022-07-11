Политический эксперт считает, что "содержание упомянутой диссертации ставит под сомнение наличие у Павла Павлишина компетентностей, необходимых для выполнения функций, предусмотренных должностными инструкциями гендиректора РАЭС.

Политический эксперт и консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова сообщила, что треть кандидатской диссертации бывшего директора Ровенской атомной электростанции (АЭС) Павла Павлишина является плагиатом советского учебника, изданного в 1982 году.

Об этом эксперт заявила в своем блоге, ссылаясь на заключение Центра академической этики и совершенства в образовании "Этос".

"27 апреля 2021 года в Национальном университете "Одесская политехника" (Одесский национальный политехнический университет) состоялась защита диссертации гендиректора Ровенской АЭС Павла Павлишина на соискание научной степени кандидата технической науки (специальность 05.14.14 – Тепловые и ядерные энергоустановки). 27 сентября 2021 года решением Министерства образования и науки был утвержден и выдан Павлишину диплом кандидата технических наук. А ровно через месяц, 26 октября 2021 года, на Ровенской АЭС произошла серьезная авария – прорыв водородного трубопровода для охлаждения турбогенератора и вспышки водорода. К ликвидации аварии была привлечена ГосЧС Украины. Между тем трубопроводы АЭС являлись объектом диссертационного исследования гендиректора РАЭС. Что в свете аварии вызвало интерес к его диссертации [...] около 35% основного текста диссертации Павлишина составляют текстовые заимствования без ссылок на источники или другими словами – плагиат. [...] Уникальность плагиата в диссертации Павла Павлишина в том, что он представляет собой страницы из русско-советских учебников и пособий почти полвека: из эпохи до Чернобыля. Гендиректор Ровенской АЭС и экс-глава "Энергоатома" – то есть всей отрасли атомной энергетики Украины – в начале третьего десятилетия ХХІ века совершает плагиат по литературе, изданной до Чернобыльской катастрофы. Так, около 99% текстовых заимствований без ссылок в диссертации Павлишина приходится на справочное пособие Гуревича Д.Ф., Ширяева В.В., Пайкина И.X. "Арматура атомных электростанций", изданная в Москве в 1982 году. А отдельные фрагменты без ссылок взяты из учебника Маргуловой Т.Х. "Атомные электрические станции" (издан в 1978 году)", - написала Татьяна Лупова.

Политический эксперт считает, что "содержание упомянутой диссертации ставит под сомнение наличие у Павла Павлишина компетентностей, необходимых для выполнения функций, предусмотренных должностными инструкциями гендиректора РАЭС и решения задач, имеющих место на высокотехнологичных предприятиях, атомных электростанциях в Украине. Особенно в условиях войны РФ против Украины".

Ранее Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что гендиректор Ровенской АЭС Павлишин, старший сын которого Евгений Павлишин избил пожилую женщину, переведен на должность директора Обособленного подразделения (ОП) "Атомремонтсервис".

В сообщении "Энергоатома" подчеркнули, что "указанное кадровое решение также будет способствовать объективному и беспристрастному расследованию правоохранительных органов по избиению и последующей смерти 64-летней женщины в Варашском районе Ровенской области".