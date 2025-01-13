Потеря транзита российского газа приведет к росту спроса на СПГ и может потеснить более бедные страны.

Мир готовится к борьбе за поставки природного газа. Это приведет к повышению счетов для потребителей в Европе, а более бедные страны от Азии до Южной Америки могут потерять доступ к рынку.

Издание Bloomberg пишет, что впервые с 2022 года Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа на следующую зиму. Источники поставок сократились после того, как Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа.

По мнению Саула Кавоника, энергетического аналитика из MST Marquee в Сиднее, чтобы покрыть прогнозируемый спрос, Европе придется импортировать дополнительно 10 миллионов тонн СПГ в год - примерно на 10% больше, чем в 2024 году. Таким образом, европейские страны будут оттягивать часть поставок из Азии.

Видео дня

В зависимости от того, как будет развиваться спрос, конкуренция может привести к росту цен, который не смогут себе позволить такие страны, как Индия, Бангладеш и Египет. Аналогичная ситуация сложилась и в Южной Америке.

Египет также подвержен риску. В прошлом году эта страна удивила рынок, превратившись из экспортера СПГ в импортера в связи с летними отключениями электричества, что привело к увеличению закупок до самого высокого уровня с 2017 года. В этом году стране еще могут потребоваться дополнительные поставки, чтобы пережить летнюю жару.

Для продавцов СПГ это создает новые возможности. Перспективы во многом зависят от того, насколько быстро запустятся новые производственные мощности. В прошлом году рост был незначительным, поскольку Египет прекратил экспорт, а новейший российский завод "Арктик СПГ 2" заблокирован из-за санкций США, по словам Лауры Пейдж из компании Kpler, специализирующейся на энергетических данных.

Это ставит США в центр внимания. Ожидается, что в этом году экспорт СПГ из США вырастет примерно на 15% благодаря увеличению объемов добычи на месторождениях Plaquemines компании Venture Global LNG Inc. и Corpus Christi компании Cheniere Energy Inc. Но темпы этого процесса находятся под вопросом. Компания Cheniere уже предупредила, что наращивание производства в этом году будет "относительно медленным".

В России, которая по-прежнему является вторым по величине источником СПГ в Европе, внимание будет сосредоточено на том, сможет ли страна сохранить свой экспорт в условиях западных санкций.

На данный момент Азия имеет достаточный запас прочности, чтобы уступить Европе в поставках СПГ. Китайские импортеры СПГ перепродают партии с поставкой до марта и меньше закупают на спотовом рынке, где цены высоки. Индийские импортеры газа обратились к более дешевым альтернативам, а Бангладеш был вынужден скорректировать закупочные тендеры после того, как цены оказались слишком высокими. Египет обратился к газойлю.

Однако облегчение не за горами. Начиная с 2026 года, отложенные проекты должны наконец начать отгрузку топлива. К 2030 году начнется поставка еще 175 миллионов тонн нового топлива, в основном из США и Катара, что может понизить цены и вернуть покупателей в страны, которые были вытеснены с рынка в этом году.

Газ в Европе - последние новости

1 января Украина прекратила прокачивать российский газ, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Однако это не решает все имеющиеся проблемы в этом вопросе.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас отметил, что в 2025 году цены на газ летом в Европе могут значительно подскочить.

При этом на фоне похолодания в Европе запасы газа исчерпываются быстрее, чем когда-либо за последние семь лет.

Вас также могут заинтересовать новости: