Чем ниже уровень запасов газа на конец этой зимы, тем больше газа Европе придется закупать весной и летом.

2025 год в Европе может стать периодом серьезных проблем с поставками газа. В результате стоит ожидать высоких цен на "голубое топливо", что еще больше омрачит будущее энергоемкого производства и ударит по бытовым потребителям.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас отметил, что стоимость газа в Европе, определяемая по так называемому эталону Title Transfer Facility в Нидерландах, поднялась выше 50 евро до 51,41 доллара за мегаватт-час, что является одним из самых высоких уровней цен за последние два года.

Во-первых, Украина не стала продлевать транзитный контракт, который позволял России поставлять газ в Европу через украинскую территорию. Москва остается важным поставщиком для таких стран, как Словакия, Австрия, Италия, Чехия и Венгрия. Потеря российского газа заставит Европу больше полагаться на другие источники, как американский сжиженный природный газ и собственные хранилища, где запасы ограниченны.

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При этом Европа уже использовала из своих хранилищ аномально большое количество газа. С 1 октября по 31 декабря отбор газа составил более 250 тераватт-часов, что является вторым по величине показателем за этот период и значительно превышает средний десятилетний показатель в 165 ТВт-ч.

Это связано с тем, что Европе не повезло с погодой. Две зимы подряд в регионе были необычайно теплыми, влажными и ветреными - идеальными как для сокращения спроса на отопление, так и для выработки большого количества "зеленой" электроэнергии, снижающей потребность в газовых электростанциях. Но зима 2024-25 годов выдалась холодной, спокойной и сухой, что повышает спрос на газ.

С учетом того, что с 1 января российского газа будет меньше, чем ожидалось, запасы уже ниже, чем ожидалось, и прогнозируется холодная погода в январе и феврале, регион будет продолжать в значительной степени полагаться на свои запасы. Физический дефицит практически невозможен. Благодаря значительному объему запасов, оставшихся с 2023-2024 годов, Европа начала текущий отопительный сезон с избыточными запасами, составляющими около 95% от общего объема. Эта подушка безопасности ограничивает влияние текущего использования, но к концу зимы уровень запасов составит 35-40% от мощности - гораздо ниже 60% в прошлом году.

Чем ниже уровень запасов на конец зимы, тем больше газа Европе придется закупать весной и летом. Ожидаемая волна закупок уже значительно повышает цены. Газ, который будет поставляться весной и летом, торгуется с большой доплатой. Год назад летний газ торговался со скидкой около 1 евро за мегаватт-час по отношению к зимнему; сейчас летний газ торгуется с премией почти в 4 евро за мегаватт-час и это еще не конец.

Ситуацию могут облегчить, во-первых, свежие поставки СПГ, особенно из США, где в 2025 году начнут работу несколько новых заводов по сжижению газа. Во-вторых, снижение спроса в Азии, особенно если экономический рост в Китае останется ограниченным. В-третьих, больше российского газа. Контракт на транзит через Украину не был продлен 1 января, но некоторые участники рынка надеются, что его возобновят в ближайшие несколько недель. В-четвертых, прекращение войны между Украиной и Россией благодаря приходу к власти президента США Дональда Трампа.

Транзит российского газа через Украину - послдение новости

1 января Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. О решении не продлевать соглашение с РФ предупреждали заранее.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пугал Европу страшным будущим без транзита российского газа через Украину, пытаясь добиться продолжения поставок. Вот только его прогнозы оказались неверными, а цены на газ не взлетели до небес на данный момент.

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